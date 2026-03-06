Влиятельный миллиардер и филантроп из Объединенных Арабских Эмиратов Халаф Ахмад Аль Хабтур, возглавляющий Дубайскую национальную страховую компанию, обвинил президента США Дональда Трампа во втягивании Ближнего Востока в войну с Ираном.

Об этом бизнесмен написал на своей странице в Facebook.

"Кто дал вам право втягивать наш регион в войну с Ираном? И на каком основании было принято это опасное решение? Подсчитали ли вы побочные последствия, прежде чем нажать на спусковой крючок? И подумали ли вы, что первыми пострадают от этой эскалации именно страны региона?" - пишет 77-летний Аль Хабтур.

Также он задается вопросом, не повлиял ли Израиль на решение Вашингтона: "Было ли это исключительно вашим решением? Или оно стало результатом давления со стороны Нетаньяху и его правительства?"

"Вы поставили страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и другие арабские государства в центр опасности, которую они не выбирали. Кто позволил вам превращать наш регион в поле войны?" - обращается Аль Хабтур к главе Белого дома.

Он напомнил, что страны Ближнего Востока внесли миллиарды долларов в недавно созданный Совет мира Трампа.

"И эти государства имеют право сегодня спросить: куда ушли эти деньги? Мы финансируем мирные инициативы или войну, которая подвергает нас опасности?" - пишет бизнесмен.

Он также упомянул обещание Трампа не втягиваться в войны и сосредоточиться только на Америке.

"Ваше решение также угрожает американскому народу, которому вы обещали мир и процветание. Сегодня американцы видят себя втянутыми в войну, финансируемую за счет их налогов", - заявляет миллиардер.

Ранее СМИ писали, что Трамп решился на кампанию против Ирана после нескольких недель лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке 6 марта мы следим в обновляемом онлайне.

Мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для политического будущего Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.