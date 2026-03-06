Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал отправку украинских специалистов по противовоздушной обороне на Ближний Восток по просьбе США.

По данным Reuters, это произойдет уже в ближайшие дни.

"Получили запрос Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от "Шахедов" в регионе Ближнего Востока. Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут обеспечить необходимую безопасность. Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей", - написал вчера президент в своем телеграм-канале.

США официально подобные запросы не подтверждали.

Ранее Зеленский также говорил о готовности передать украинские дроны-перехватчики в обмен на ракеты к ЗРК Patriot.

Кроме того, он заявлял, что Украина направит своих лучших операторов беспилотников-перехватчиков в страны Ближнего Востока, если лидеры этих стран договорятся с Россией о введении месячного прекращения огня на территории Украины.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке 6 марта мы следим в обновляемом онлайне.

Мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для политического будущего Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.