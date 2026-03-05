США и как минимум одно государство Персидского залива ведут переговоры с Украиной о покупке ее дронов-перехватчиков для поражения иранских ударных беспилотников типа "Шахед".

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей украинской оборонной отрасли.

Издание отмечает, что именно Украина первой начала применять серийные дроны-перехватчики стоимостью всего несколько тысяч долларов для уничтожения "Гераней" - российских версий "Шахедов", которыми войска РФ массово атакуют украинские города.

Страны Залива сбивали иранские дроны стоимостью около 30 тысяч долларов, ракетами из ЗРК Patriot, каждая из которых стоит несколько миллионов. К тому же запасы ракет сокращаются.

"Интерес к украинским перехватчикам дронов, способным уничтожать "Шахеды" при очень низкой стоимости, резко возрос", - сказал представитель украинской отрасли, но добавил, что любые продажи украинских систем должны координироваться с Киевом.

Президент Владимир Зеленский во вторник заявил, что общался с эмиром Катара и президентом ОАЭ по поводу использования украинских технологий противодействия дронам. Он сообщил, что "любое такое сотрудничество, направленное на защиту наших партнёров, возможно только без ослабления наших собственных оборонных возможностей".

Киев обеспокоен собственными запасами средств борьбы с дронами, но рассчитывает, что если страны Ближнего Востока будут использовать украинские перехватчики вместо ЗРК Patriot, то больше этих ракет достанется Украине для поражения российских баллистических ракет.

Также Зеленский говорил, что Украина готова обменять свои дроны-перехватчики на ракеты к Patriot.

Как заявлял президент, он готов помочь странам Ближнего Востока бороться с иранскими "Шахедами" только после перемирия в Украине. Он предложил лидерам стран Ближнего Востока попросить россиян ввести месячное прекращение огня.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке мы следим в обновляемом онлайне.

Ранее мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.