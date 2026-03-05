В события вокруг Ближнего Востока начинают все сильнее втягиваться европейские страны. Так, Великобритания отправила в регион элитных экспертов по противодействию дронам, которые получили опыт в Украине. А Испания пошлёт свой фрегат "Кристобаль Колон" в Восточное Средиземноморье для защиты Кипра.

Об участии в ближневосточном конфликте сообщает газета The Telegraph.

По информации издания, первая часть команды прибыла в регион вчера, а следующая группа прибудет сегодня.

"Первая группа - это британцы, которые имеют опыт работы в Украине и с украинцами. Они смогут дать специализированные рекомендации, в частности, о том, как можно усилить обнаружение, предупреждение и нацеливание на дроны", - рассказал газете западный чиновник.

Как отмечает издание, решение было принято по просьбе нескольких стран региона. А одной из целей отправки групп является защита британских военных объектов от атак со стороны Ирана.

Некоторые из направленных на Ближний Восток военных вооружены комплексами для запуска гиперзвуковых легких многоцелевых ракет. Это вооружение способно поражать цели на расстоянии до восьми километров.

Что касается фрегата "Кристобаль Колон", то, как объявило Минобороны Испании, он вместе с французским авианосцем "Шарль де Голль" и кораблями греческого флота будет защищать Кипр, который входит в Евросоюз.

Очевидно, отправка корабля связана с тем, что спустя два дня после начала американской и израильской кампании против Ирана неизвестные дроны дважды атаковали британскую военную базу Акротири на Кипре: сначала один дрон ударил по базе, затем власти острова объявили о перехвате еще двух летевших на Акротири БпЛА.

Напомним, западные СМИ писали, что Великобритания не исключает возможности отправки войск на Ближний Восток и присоединения к ударам США по Ирану.

Сегодня сообщалось, что США и страны Персидского залива хотят купить у Украины дроны-перехватчики для поражения "Шахедов". В настоящее время по этому вопросу идут переговоры.