Великобритания не исключает возможности отправки войск на Ближний Восток и присоединения к ударам США по Ирану.

Об этом сообщила газета The i со ссылкой на источники.

Неназванные западные чиновники заметили, что в настоящий момент таких планов нет, но указали, что ситуация стремительно меняется и развивается.

При этом отмечается, что все варианты развития событий в настоящее время открыты.

"Одним из рассматриваемых вариантов является сопровождение военно-морским флотом коммерческих судов через Ормузский пролив, где в последние дни суда подвергались атаке беспилотников", - говорится в сообщении.

При этом премьер-министр страны Кир Стармер заявлял, что сейчас Лондон внимательно следит за событиями в регионе. Особую тревогу, по его мнению вызывает влияние на энергетический сектор.

Стармер подметил, что без тщательного планирования Британия воздержится от прямого вмешательства.

"Поэтому мы должны действовать четко, целенаправленно и хладнокровно. Защита граждан Великобритании является нашим главным приоритетом", – сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь не поддержал нападение США и Израиля на Иран.

Ранее

Франция, ФРГ и Британия заявили, что не участвуют в нападении на Иран.

"Мы призываем к возобновлению переговоров и настоятельно рекомендуем иранскому руководству искать решение путём переговоров", – заявили президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.