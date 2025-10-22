На следующий день после громкой кражи в Лувре неизвестные ограбили еще один французский музей - Дом просвещения Дени Дидро, посвященный наследию великого французского философа и расположенный в городе Лангр (департамент Верхняя Марна).

Об этом сообщает газета Le Figaro.

Утром 20 октября сотрудники музея увидели следы взлома входной двери и разбитую витрину, из которой исчезли золотые и серебряные монеты из музейной коллекции.

Как рассказали прессе в мэрии Лангра, воры действовали методично и целенаправленно: похитили только часть ценностей, не тронув другие экспонаты. Следствие уверено, что преступление готовили заранее.

Украденные предметы входили в состав так называемого музейного сокровища. Это были монеты, найденные рабочими при реставрации здания музея в 2011 году. Коллекция включала 1633 серебряных и 319 золотых монет XVIII–XIX веков, ее стоимость оценивается примерно в 90 тысяч евро.

Власти Лангра поручил частной охранной компании обеспечить ночное наблюдение за музеем, пока не улучшат его систему охраны. На это время музей останется закрытым.

