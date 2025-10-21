Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что выкупит похищенные из Лувра сокровища для передачи их в аналогичный музей в Абу-Даби.

Так он ответил на комментарий пользователя соцсети Х, который заявил, что это он ограбил Лувр.

"Рад купить украденные украшения и пожертвовать их обратно Лувру. Я имею в виду, конечно, Лувр в Абу-Даби; никто ведь не крадёт из Лувра в Абу-Даби", - написал Дуров.

Но пользователь ответил Дурову, что не собирается возвращать драгоценности, посколььку "некоторые вещи не продаются".

Также Дуров раскритиковал власти Франции.

"Меня совершенно не удивило ограбление Лувра. Это ещё один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным", - написал основатель Telegram.

Напомним, Павел Дуров имеет французское гражданство. Во Франции против него возбуждено уголовное дело из-за отказа сотрудничать с властями. Сам предприниматель называет обвинения сфабрикованными.

Ранее Дуров неоднократно критиковал власти Франции. Так, в сентябре он заявил, что спецслужбы страны пытались принудить его помочь властям Молдовы и заняться цензурированием оппозиционных молдавских телеграм-каналов.