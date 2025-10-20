Мировые СМИ перечисляют, что было украдено из парижского Лувра во время дерзкого ограбления в воскресенье, и публикуют фото пропавших бесценных сокровищ.

Le Parisien сообщает, что из галереи Аполлона преступникам удалось похитить девять предметов, принадлежавших французским императорами: комплект украшений, сервиз, ожерелье, серьги, две короны и брошь.

А газета The New York Times подробно написала о шести экспонатах, которые власти охарактеризовали как бесценные:

• Тиара императрицы Евгении, украшенная 212 жемчужинами и 1998 бриллиантами и 992 алмазами с огранкой розой. Украшение было создано в 1853 году Габриэлем Лемонье по заказу императора Наполеона III в качестве свадебного подарка для Евгении Монтихо. При изготовлении тиары использовались драгоценности французской короны, ранее принадлежавшие Марии Луизе Австрийской и Марии Терезе Французской, герцогине Ангулемской.

• Декоративная брошь императрицы Евгении в виде банта с подвижными кисточками, украшенная 2438 бриллиантами и 196 алмазами огранки "роза". Изготовлена в 1855 году Франсуа Крамером.

• Брошь "Императрица Евгения", созданная ювелиром Полем-Альфредом Бапстом в 1855 году. Изделие из золота украшено 92 бриллиантами, включая два солитера "Мазарини" с камзола Людовика XIV.

• Одна серьга с сапфирами из комплекта, который носили королева Гортензия, жена Луи Бонапарта, и королева Мария-Амели, жена Луи-Филиппа I. Серьгу украшают два сапфира, круглый и каплевидный, а также 59 бриллиантов.

• Ожерелье из изумрудов и бриллиантов из набора, который Наполеон подарил своей второй жене Марии Луизе. Кроме ожерелья, набор включает диадему, пару серёг и гребень для волос. Он был изготовлен ювелиром Франсуа-Рено Нито и преподнесен невесте Марии-Луизе Австрийской в марте 1810 года, незадолго до свадьбы. Ожерелье включает 32 изумруда и 1138 бриллиантов, из которых 874 бриллиантовой огранки и 264 огранки "роза". Центральный изумруд овальной формы весом в 13,75 карата имеет восьмигранную форму.

• Диадема и ожерелье из парюры (набора ювелирных украшений) королевы Гортензии. Ожерелье включает восемь подвижно закреплённых сапфиров разного размера и 631 бриллиант. Диадема украшена 24 сапфирами (10 мелких и 14 крупных) и 1083 бриллиантами. Набор был создан неизвестным мастером в 1-й трети XIX века.

Кроме того, похищены пара серёг из парюры императрицы Марии-Луизы. Украшение включает шесть изумрудов и 108 бриллиантов.

Воры также украли корону императрицы Евгении, но бросили ее, драгоценность была найдена на улице.

Le Parisien сообщает, что был найден еще один похищенный предмет, не уточняя, какой.

