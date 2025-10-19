Появились кадры сегодняшнего ограбления французского Лувра в Париже.

Видеозапись опубликовал метный телеканал BFMTV.

На кадрах мужчина в жёлтой жилетке работника музея взламывает витрину в галерее Аполлона. В это время вокруг спокойно ходят посетители, не обращая внимания на происходящее.

Издание Le Parisien пишет, что для похищения ценностей грабители использовали автолестницу и скутеры. Двое из них забрались посредством подъёмника в Лувр и были одеты как рабочие.

На данный момент из девяти похищенных экспонатов правоохранителями найдено уже два.

Ограбление Лувра – это "признак упадка французского государства", считает лидер французской оппозиционной партии "Национальное Объединение" Жордан Барделла.

"Лувр – всемирный символ нашей культуры. Это ограбление, позволившее ворам похитить королевские драгоценности Франции, – невыносимое унижение для нашей страны. Как далеко зайдёт упадок государства?" – написал Барделла в соцсети X.

Ранее в музее Лувра экоактивисты облили супом картину "Мона Лиза" Леонардо да Винчи.

Также стало известно, что в Египте украли и переплавили золотой браслет фараона возрастом 3 тысячи лет.