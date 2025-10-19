Переоделись в работников музея. Появилось видео дерзкого ограбления парижского Лувра
Появились кадры сегодняшнего ограбления французского Лувра в Париже.
Видеозапись опубликовал метный телеканал BFMTV.
На кадрах мужчина в жёлтой жилетке работника музея взламывает витрину в галерее Аполлона. В это время вокруг спокойно ходят посетители, не обращая внимания на происходящее.
Издание Le Parisien пишет, что для похищения ценностей грабители использовали автолестницу и скутеры. Двое из них забрались посредством подъёмника в Лувр и были одеты как рабочие.
На данный момент из девяти похищенных экспонатов правоохранителями найдено уже два.
Ограбление Лувра – это "признак упадка французского государства", считает лидер французской оппозиционной партии "Национальное Объединение" Жордан Барделла.
"Лувр – всемирный символ нашей культуры. Это ограбление, позволившее ворам похитить королевские драгоценности Франции, – невыносимое унижение для нашей страны. Как далеко зайдёт упадок государства?" – написал Барделла в соцсети X.
Ранее в музее Лувра экоактивисты облили супом картину "Мона Лиза" Леонардо да Винчи.
Также стало известно, что в Египте украли и переплавили золотой браслет фараона возрастом 3 тысячи лет.