Экоактивисты в Париже облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи "Джоконда" ("Мона Лиза") в музее Лувра. Картину защитило толстое бронированное стекло.

Об этом сообщает AFP.

"В воскресенье утром две экологических активистки облили супом бронированное стекло, защищающее "Джоконду" в Лувре, оправдав свои действия желанием продвигать, в частности, "право на здоровое и устойчивое питание", - передает агентство со ссылкой на своего журналиста.

При этом они прокричали, "что важнее? Искусство или право на здоровое и экологически чистое питание".

Ранее в Лондоне экоактивисты атаковали картину Веласкеса в Национальной галерее. Они требовали "просто остановить нефть". В последующем заявлении активисты сказали, что новые лицензии на разработку месторождений нефти и газа приведут к гибели "миллионов людей".

Мы также сообщали, что экоактивисты облили краской известную картину Пикассо 1929 года в Лиссабоне. Таким способом представители Climаximo собирались привлечь внимание общественности к климатическому кризису. Как они заявили, искусству не место на планете, лишённой жизни, а власти и корпорации объявили войну планете и человечеству.