В Лондоне эко-активисты разбили молотком защитное стекло картины Диего Веласкеса "Венера с зеркалом" в Национальной галерее.

Данное выдео было опубликовано в британских СМИ и распространилось по телеграм-каналам.

На кадрах молодой человек и женщина нанесли несколько ударов молотками по стеклу картины.

Таким образом они требовали "просто остановить нефть". В последующем заявлении они сказали, что новые лицензии на разработку месторождений нефти и газа приведут к гибели "миллионов людей".

Мы также сообщали, что экоактивисты облили краской известную картину Пикассо 1929 года в Лиссабоне. Таким способом представители Climаximo собирались привлечь внимание общественности к климатическому кризису. Как они заявили, искусству не место на планете, лишённой жизни, а власти и корпорации объявили войну планете и человечеству.

Ранее, чтобы заставить мир отказаться от нефти, экоактивисты облили краской Бранденбургские ворота. Этой акцией члены "Последнего поколения" хотели добиться прекращения добычи нефти, газа и угля и отказа от использования этих энергоресурсов к 2030 году.