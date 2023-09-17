В Берлине экоактивисты из движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) запачкали краской колонны Бранденбургских ворот.

Об этом сообщает сайт телекомпании RBB.

Активисты нанесли желтую и оранжевую краски на шесть колонн одной из известнейших достопримечательностей немецкой столицы и Европы в целом. Этой акцией члены "Последнего поколения" хотели добиться прекращения добычи нефти, газа и угля и отказа от использования этих энергоресурсов к 2030 году.

После акции полиция задержала 14 ее участников.

Экоактивисты "Последнего поколения" известны другими протестными акциями, на которых они блокируют движение транспорта, приклеивают себя к дорогам, стенам музеев, шедеврам живописи и другими радикальными методами выражают свою позицию. Таким образом они пытаются привлечь внимание власти Германии к проблеме изменения климата.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявляла, что с начала 2022 года активисты из "Последнего поколения" совершили 580 преступлений в стране. 740 человек были привлечены к уголовной ответственности.

Ранее мы писали, что шведские экоактивистки измазали краской картину Клода Моне "Сад художника в Живерни", которая находится в Национальном музее Стокгольма.

А в Лондоне экоактивисты из организации Just Stop Oil в Национальной галерее облили томатным супом знаменитую картину Ван Гога "Подсолнухи".