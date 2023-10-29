Экоактивисты французского движения "Последняя реновация" (Dernière Rénovation) облили оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра в Париже.

Видео акции было опубликовано в соцсети Х (ранее Twitter).

Один из участников движения забрался на вершину конструкции и начал разливать вокруг себя краску из бутылки. Остальные участники акции бросали в пирамиду шарики с краской, стоя внизу.

Полиция задержала активистов и отправила в местные участки.

Ранее в Лиссабоне экоактивисты облили краской известную картину Пикассо 1929 года. Таким способом представители Climаximo собирались привлечь внимание общественности к климатическому кризису. Как они заявили, искусству не место на планете, лишённой жизни, а власти и корпорации объявили войну планете и человечеству.

Мы также сообщали, что для того, чтобы заставить мир отказаться от нефти, экоактивисты облили краской Бранденбургские ворота. На шесть колонн одной из известнейших достопримечательностей немецкой столицы и Европы нанесли желтую и оранжевую краски. Этой акцией члены движения "Последнее поколение" хотели добиться прекращения добычи нефти, газа и угля и отказа от использования этих энергоресурсов к 2030 году.