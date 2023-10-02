Климатических активистов "Последнего поколения", которые блокируют дороги и аэропорты, обучают по идеологии, схожей с коммунизмом.

Об этом пишет издание BILD, ознакомившись с внутренними обучающими документами этой организации.

По словам BILD в них говорится, что идеологическая составляющая важнее личности или группы, а спасение мира должно осуществиться через "изменение системы, революцию". "Революционная искра" при этом должна "распространиться на другие страны", чтобы вызвать "глобальные перемены".

"Мы хотим передать власть в руки народа", - заявлено в документах.

Врагами при этом называются "правительственные партии, полиция, церковь, университеты и СМИ", которых организация объявляет ответственными за имеющиеся изменения климата на планете.

Активистам внушают, что их борьба за климат важнее, чем демократия потому что "партийная система бессильна".

Инструментами их борьбы являются "нарушение общественного порядка, которое нельзя игнорировать, которое привлечёт внимание СМИ и спровоцирует материальные затраты". Причём продолжать это нужно до тех пор, пока руководству движения не станет заметна существенная реакция со стороны государства.

Напомним, экоактивисты облили краской Бранденбургские ворота, чтобы заставить мир отказаться от нефти.

Мы также сообщали, что экоактивистки напали с тортом на главу линий авиационных сообщений Ryanair в знак протеста против глобального потепления.