Два климатических экоактивиста из сообщества Climаximo облили краской картину Пабло Пикассо "Женщина в кресле (метаморфоза)" 1929 года. Произведение искусства было выставлено в музее Лиссабона.

Об этом сообщает местное издание Vozpopuli. Видео акции активисты разместили на странице Climаximo в Фейсбуке.

После того как картину испачкали красной краской, активисты сели на пол возле экспоната и приклеили руки к стене.

Таким способом представители Climаximo собирались привлечь внимание общественности к климатическому кризису. Как они заявили, искусству не место на планете, лишённой жизни, а власти и корпорации объявили войну планете и человечеству.

Объясняя выбор именно этой картины, активисты сослались на фразу: "Когда немецкие солдаты вошли в мастерскую Пикассо в Париже, где он жил во время Второй мировой войны, и увидели "Гернику" (известную картину об ужасах войны) художника спросили: "Это ты это сделал?" На что он ответил: "Нет, это сделали вы".

Экоактивистов задержали. Полотно Пикассо было закрыто рамой и стеклом, поэтому не пострадало.

Напомним, летом в Швеции экоактивистки измазали краской картину Клода Моне.

Также, чтобы заставить мир отказаться от нефти, экоактивисты облили краской Бранденбургские ворота.