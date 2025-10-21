Украденные из Галереи Аполлона в Лувре драгоценности не были застрахованы, потому что постоянная страховка в составе постоянной домашней экспозиции, а не на выездных выставках, обходилась бы государству слишком дорого.

Об этом сообщило Министерство культуры Франции изданию Le Figaro.

"Государство выступает в качестве своего собственного страховщика, когда работы национальных музеев находятся в их типичных местах хранения", — заявили в Минкульте.

По словам экспертов, для такого учреждения, как Лувр, практически невозможно застраховать всю коллекцию, поскольку сокровища вроде полотна "Мона Лиза" Леонардо да Винчи или Большой сфинкс из Таниса практически невозможно оценить или определить их стоимость.

При этом дирекция Лувра активно тратила на себя бюджетные средства. По данным сатирического издания Le Canard enchaine, руководство музея пустило 500 тысяч евро на обустройство роскошной кухни и столовой для сотрудников без видимой надобности.

Также СМИ пишут, что шесть лет назад в Лувре заменили витрину для драгоценностей ради освоения денег на заведомо худшую. Прежняя была установлена на домкратах и при тревоге могла опускаться в сейф и становиться недоступной для грабителей. Но музейщики заказали витрину, которую оказалось легко вскрыть обычной болгаркой.

По последним данным, воры проникли в Лувр, используя мебельный подъёмник для доступа на второй этаж, взломали витрины и похитили восемь предметов.

Напомним, ограбление произошло на выходных.

Мы показывали фото украденных украшений, принадлежавших французским императорам.