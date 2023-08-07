Во Львовской области ограбили Кафедральный собор Пресвятой Троицы, злоумышленник украл 178 тысяч гривен.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Ограбление случилось вчера в Дрогобыче. 22-летний парень около полудня залез через незакрытое окно в помещение Кафедрального собора Пресвятой Троицы Самборско-Дрогобычской епархии УГКЦ, где похитил большую сумму денег", — рассказывает источник.

Он также добавил, что грабитель уже задержан, им оказался местный житель. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что житель Мелитополя сначала поставил свечку в церкви, а потом украл оттуда пожертвования. Правоохранители смогли раскрыть преступление по горячим следам — наряд патрульных остановил гражданина на улице Покровской, который переносил деревянный предмет, пытаясь скрыть его под одеждой. Как оказалось, это был ящик с пожертвованиями верующих из церковного храма на соседней улице, откуда он его похитил.

В Тернополе ограбили квартиру депутата горсовета, унесли деньги и драгоценности — грабителям удалось подобрать ключи и вскрыть дверь его квартиры. Всего преступники вынесли ценностей почти на пять тысяч долларов.