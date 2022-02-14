В Мелитополе, где в январе полиция задержала псевдоминеров, мужчина попался на ограблении церкви. Прихожанин поставил свечку в храме, после чего забрал деревянный ящик для пожертвований.

Правоохранители смогли раскрыть преступление по горячим следам - наряд патрульных остановил гражданина на улице Покровской, который переносил деревянный предмет, пытаясь скрыть его под одеждой. Как оказалось, он совершил кражу ящика с пожертвованиями верующих из церковного храма на соседней улице.

Когда полицейские остановили гражданина, тот сразу рассказал, что около пяти минут назад похитил ящик для пожертвований из помещения находящегося на соседней улице собора Александра Невского.

Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Как писала "Страна", кражи в особо крупных размерах недавно зафиксировали в столице. Так, на киевском оборонном заводе украли детали для истребителей на 13,5 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Национальном художественном музее украли рисунки Оксаны Павленко.