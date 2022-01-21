В Службе Безопасности Украины (СБУ) отчитались о задержании еще одного псевдоминера из Мелитополя, который ранее был судим за убийство на территории РФ. Кроме того, полиция Черновицкой области сообщила о том, что также арестовали 18-летнего парня, который позвонил на горячую линую полиции и сообщил о ложном минировании круглосуточного магазина в городе, чтобы посмотреть, как работают сотрудники внутренних органов города Черновцы.

Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

В СБУ заявили о том, что "анонимным террористом", который ранее информировал органы о массовом минировании города Мелитополя, оказался местный житель. Стало известно, что он был судимый за совершение тяжких преступлений в Украине, а также за убийство на территории РФ.

По делу ложного сообщения о минировании начато уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности - Ред.) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос о объявлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения, а также проверяется факт причастности гражданина к совершению других подобных преступлений на территории области.

Задержанный мелитопольский псевдоминер. Источник: ssu.gov.ua

Между тем, полиция Черновицкой области также сообщила об аресте местного всевдоминера. Им оказался 18-летний парень, который в ночь с 20 на 21 января сообщил в правоохранительные органы о взрывном устройстве в одном из круглосуточных магазинов города Черновцы.

"Правоохранители осмотрели помещение и близлежащую территорию. Каких-либо подозрительных или взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили. Вскоре сотрудники полиции установили и разыскали заявителя – 18-летнего черновчанина. Как пояснил парень, он предоставил ложное сообщение в полицию, чтобы увидеть, как работают правоохранители", – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК (ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности - Ред.). Продолжается досудебное расследование. Согласно санкции статьи, парню грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Напомним, сегодня мы писали о том, что СБУ задержала в Кривом Роге студента колледжа, который через Telegram обратился к гражданину Российской Федерации с просьбой совершить ложное сообщение о минировании Криворожского национального университета.

"Страна" также сообщала о том, что в Украине за неделю неоднократно в полицию поступал сообщения о минировании школ в Киеве и во Львове.