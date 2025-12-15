В США скончался известный советский и российский пианист и композитор, народный артист России Левон Оганезов. Ему было 84 года.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Оганезова в Фейсбуке.

Левон Оганезов умер 13 декабря после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, не дожив менее двух недель до 85 лет. Последние годы жизни музыкант жил в США. Прощание с композитором состоится 16 декабря, его похоронят на кладбище Кенсико в Нью-Йорке.

"Для своих многочисленных поклонников, он запомнится виртуозностью и искрометным юмором. Для нас он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем, и лучшим другом", - написали близкие артиста.

Левон Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. В 1967 году он окончил Московскую консерваторию имени Чайковского по классу фортепиано.

Музыкант аккомпанировал многим артистам, в том числе Клавдии Шульженко, Валентине Толкуновой, Андрею Миронову, Иосифу Кобзону, Владимиру Винокуру. Кроме этого, он был соведущим нескольких российских телепередач, включая "Клуб "Белый попугай", "Добрый вечер с Игорем Угольниковым" и "Жизнь прекрасна".

Напомним, в ноябре в России скончался легендарный ведущий музыкальных телепрограмм "Утренняя почта" и "Утренняя звезда" Юрий Николаев. Ему было 76 лет.

А летом в Минске умер Ярослов Евдокимов - популярный певец родом из Украины, исполнитель хитов "Фантазер" и "Колодец".