Никаких признаков компромисса на вчерашней встрече делегаций России, Украины и США в Абу-Даби, где обсуждалось урегулирование российско-украинского конфликта, достигнуто не было.

Об этом пишет агентство Reuters, делая такой вывод из сегодняшних воздушных ударов по Украине.

"Украинские и российские переговорщики встретились в Абу-Даби в пятницу, чтобы обсудить жизненно важный вопрос территории, без каких-либо признаков компромисса, поскольку российские авиаудары погрузили Украину в самый тяжёлый энергетический кризис за почти четырёхлетнюю войну", - говорится в статье.

По мнению журналистов, Россия продолжит добиваться своих целей военными средствами, пока её переговорная позиция не будет принята.

Требование президента РФ Владимира Путина, которое отвергает президент Украины Владимир Зеленский, о передаче Украиной 20% Донецкой области стало главным препятствием на пути к соглашению, отмечает агентство.

"Киев находится под растущим давлением со стороны США с целью достижения мирного соглашения", - добавляет Reuters.

Оно напоминает требования Москвы, чтобы Киев уступил всю Донецкую область до прекращения боевых действий.

Тем временем российские СМИ пишут о начале второго раунда переговоров делегаций США, Украины и России в Абу-Даби.

Напомним, после переговоров Зеленский заявил, что ждёт последующих ответов от РФ на переговорах в Абу-Даби.

