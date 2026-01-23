Переговоры делегаций Украины, России и США стартовали в Абу-Даби.

Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Заид Аль Нахайян.

"Переговоры начались сегодня в Абу-Даби и продлятся два дня в рамках постоянных усилий, направленных на содействие диалогу и поиск политических решений кризиса", – сообщил он.

Как известно, украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров.

При этом первые раунды переговоров США, Украины и России в Абу-Даби пройдут в максимально закрытом режиме, присутствие прессы не предусмотрено.

Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на источник.

"Место переговоров не называется, пресса не предусмотрена. По крайней мере, на сегодняшний вечер строго действует такой режим", — рассказал собеседник одного из изданий.

В делегацию США в Абу-Даби, помимо Уиткоффа и Кушнера, входят главком НАТО в Европе Гринкевич и министр армии США Дрисколл, сообщают российские издания.

РФ в Абу-Даби представлена преимущественно военными.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сегодняшних переговорах в столице ОАЭ Абу-Даби с участием делегаций Украины, России и США единственной темой станет вывод украинских сил из Донбасса.

