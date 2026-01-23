В Кремле поздно ночью закончились переговоры президента РФ Владимира Путина с американской делегацией во главе со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Они продлились почти 4 часа.

Их итоги в комментариях журналистам подвел помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Встреча в Кремле была во всех смыслах конструктивной и полезной как для России, так и для США. Встреча была специально сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнерами", - отметил Ушаков.

По его словам, Москва одобрила сегодняшние трехсторонние переговоры в ОАЭ. Российскую делегацию на них возглавит начальник военной разведки РФ Игорь Костюков, с которым ранее поддерживал контакт Кирилл Буданов, когда был главой ГУР. В ее состав войдут представители руководства Минобороны РФ. Делегация получила от Путина "конкретные инструкции". В Абу-Даби также запланирована встреча руководителей двусторонней группы по экономическим вопросам во главе с Кириллом Дмитриевым и Уиткоффом.

Ушаков рассказал, что на переговорах Путина с Уиткоффом и Джаредом Кушнером было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса "по согласованной в Анкоридже формуле (в трактовке Кремля она предполагает вывод украинских войск из Донецкой области - Ред.) рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит".

Он добавил, что Путин настроен на "урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическими методами", но пока это не удастся, Россия продолжит добиваться "целей СВО".

Во время встречи Путина и американских представителей обсуждали высказанную ранее Кремлем идею направить средства из замороженных США российских активов на взнос в Совет мира, также сообщил Ушаков. Россия готова передать хранящаяся в США активы на восстановление "территорий, пострадавших от боевых действий", в рамках будущих мирных договорённостей.

"При обмене мнениями о Совете мира была акцентирована наша готовность направить в бюджет этой структуры 1 миллиард долларов из замороженных еще прежней администрации США российских активов. Остальные же средства из наших замороженных США резервов можно было направить на восстановление территорий пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной", - сказал помощник Путина.

По его словам, этот вопрос будут обсуждать в Абу-Даби Дмитриев и Уиткофф.

Вчера мы анализировали, на какой стадии сейчас находятся мирные переговоры.