Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала "исторической" встречу представителей США, Украины и РФ в Абу-Даби.

Об этом Ливитт сказала во время общения с прессой.

"В эти выходные пройдет еще один раунд переговоров между Россией и Украиной. Как президент будет в этом задействован, если вообще будет? Будет ли он разговаривать с Путиным или Зеленским перед этими встречами?" – задал ей вопросы журналист.

"На данный момент у меня нет информации о каких-либо запланированных звонках. Тем не менее, президент остается глубоко вовлеченным в процесс, и, конечно же, его информируют его советники, а именно Джаред Кушнер и специальный посланник Стивен Уиткофф, по поводу этих переговоров. В прошлые выходные у них состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения, но носила исторический характер: команда президента действительно собрала обе стороны этой войны за одним столом, чтобы продвинуться ближе к миру. Так что президент не оставляет попыток в мирном процессе. Очевидно, он только что встречался с Зеленским, когда мы были в Давосе, но на эту неделю никаких звонков в графике не запланировано", – ответила Ливитт.

Напомним, западная пресса сообщала, что гарантии безопасности для Украины стали главным камнем преткновения на переговорах в Абу-Даби.

Также в FT писали, что Зеленский согласился вести переговоры в ОАЭ, "чтобы не раздражать Трампа".