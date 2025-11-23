Певец Melovin со своим возлюбленным. Фото: Instagram

Украинский певец Константин Бочаров, выступающий под псевдонимом Melovin, обручился с другим мужчиной, военным ВСУ.

В своих соцсетях певец запостил фотографии с женихом, парамедиком из ВСУ Петром Злотя.

"На Майдане, где Украина выбрала свободу я выбрал свою. Любовь не спрашивает разрешения. Я сказал "Да". ЛГБТ-люди - не идеология, они наши друзья, наши родные, наши защитники, наши украинцы", - написал Melovin.

В комментариях не все оценили данный поступок.

"Хотя бы форму снял. Не позорил бы или на шевроне написал ТЦК", - пишет один из пользователей.

"Зачем так военную форму позорить", - пишет другой комментатор.

Но есть и много пожеланий счастья в совместной жизни.

Напомним, Melovin совершил каминг-аут в 2021 году, открыто признавшись в своей сексуальной ориентации на фестивале Atlas Weekend и поцеловав мужчину на сцене. После этого разразился ЛГБТ-скандал, так как транслировавший событие телеканал вырезал момент поцелуя.

Между тем вскоре после своего признания певец сообщил, что встречается со своей партнершей по шоу "Танцы со звездами" Лизой Русиной.
 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.