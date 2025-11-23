Украинский певец Константин Бочаров, выступающий под псевдонимом Melovin, обручился с другим мужчиной, военным ВСУ.

В своих соцсетях певец запостил фотографии с женихом, парамедиком из ВСУ Петром Злотя.

"На Майдане, где Украина выбрала свободу я выбрал свою. Любовь не спрашивает разрешения. Я сказал "Да". ЛГБТ-люди - не идеология, они наши друзья, наши родные, наши защитники, наши украинцы", - написал Melovin.

В комментариях не все оценили данный поступок.

"Хотя бы форму снял. Не позорил бы или на шевроне написал ТЦК", - пишет один из пользователей.

"Зачем так военную форму позорить", - пишет другой комментатор.

Но есть и много пожеланий счастья в совместной жизни.

Напомним, Melovin совершил каминг-аут в 2021 году, открыто признавшись в своей сексуальной ориентации на фестивале Atlas Weekend и поцеловав мужчину на сцене. После этого разразился ЛГБТ-скандал, так как транслировавший событие телеканал вырезал момент поцелуя.

Между тем вскоре после своего признания певец сообщил, что встречается со своей партнершей по шоу "Танцы со звездами" Лизой Русиной.

