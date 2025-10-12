Представители ЛГБТКИА+ изрисовали главный храм Великобритании. Новый архиепископ Кентерберийский Сара Муллали (первая в истории женщина на этом посту) решила провести "арт-инсталляцию" в Кентерберийском соборе, пригласив множество художников из "маргинализованых групп".

Об этом сообщается на сайте Кентерберийского собора.

Они в свою очередь раскрасили стены и колонны граффити с вопросами к Богу.

Вопросы были следующего рода: "Ты там?", "Бог, что происходит когда мы умираем?".

Форма и сам факт проведения арт-инсталляции в храме вызвали недовольство у верующих по всему миру. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс назвал граффити "уродующими красивое историческое здание".

В соборе отвергают критику и заявляют, что проект реализуется в партнерстве с пенджабскими и чернокожими диаспорами, нейродивергентными и ЛГБТКИА+ группами.

В соборе провели параллели нынешней арт-инсталляции с средневековыми хризмами (монограмма имени Христа) и инициалами, которые в прошлом паломники выцарапывали на стенах храма.

