В Харькове группа парней с флагами атаковали марш ЛГБТ "Харьков-прайд". Инцидент происходил на Куликовском спуске.

Об этом сообщают местные СМИ.

На опубликованных в Сети кадрах можно заметить, как группа парней с флагами "Правого сектора" пыталась прорваться к участникам "прайда", однако их остановила полиция.

"На Куликовском спуске происходит движ против Харьков прайда. Много молодежи и полиции", – написали в Telegram-канале "Типичное ХТЗ".

При этом в ГУ Национальной полиции Харьковской области в комментарии "Суспільному" подтвердили: участники акции против проведения "ХарьковПрайда" начали столкновения с полицейскими.

На месте продолжают работать офицеры полиции диалога.

В июне мы писали о том, что в Киеве состоялся "Марш равенства" за права ЛГБТ, в котором приняли участие военные, активисты и дипломаты.

Также полиция Киева публиковала видео стычки с противниками ЛГБТ в столице. Заявлялось, что во время драки один из оппонентов ударил полицейского протезом руки.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.