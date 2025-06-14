Сегодня, 14 июня, в Киеве состоялся "Марш равенства" за права ЛГБТ, в котором приняли участие военные, активисты и дипломаты.

По данным СМИ, в акции приняли участие около 800 участников.

Участники прошлись по улицам Богдана Хмельницкого и Чикаленко.

Активисты призывают к принятию законов о борьбе с проявлениями дискриминации и о гражданских партнерствах.

Также сегодня прошла и акция националистов "марш традиций".

Акции сопровождали подразделения Национальной полиции и Нацгвардии. Мероприятия проходили в условиях повышенных мер безопасности.

В то же время, националисты, которые собрались в Киеве, чтобы помешать маршу ЛГБТ, призвали полицейских отправиться на передовую.

Напомним, в прошлом году аналогичный марш прошел за 30 минут. Активистам дали пройти несколько десятков метров и призвали расходиться.

А 7 июня у здания Министерства иностранных дел Украины прошла акция ЛГБТ. Участники заявили, что проведут не марш, а "благотворительное собрание" и будут собирать деньги на дроны "Руссорез" для Сергея Стерненко.