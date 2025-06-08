Полиция опубликовала видео стычки с противниками ЛГБТ в Киеве, во время которой ветерану сломали протез
Полиция Киева опубликовала видео стычки с противниками ЛГБТ вчера в столице. Заявляется, что во время драки один из оппонентов ударил полицейского протезом руки.
Вчера в пабликах писали о том, что полицейские сломали протез ветерану и задержали его.
Полиция сообщает, что драка началась после отказа группы молодых людей пройти проверку.
"Военнослужащий во время потасовки ударил протезом по голове сотрудника полиции, причинив последнему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и ушибленной раны. По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины - насилие в отношении работника правоохранительного органа, проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участников стычки задержали, в отделении у них изъяли дымовые шашки и газовые баллончики.
Напомним, акция в защиту прав ЛГБТ проходила вчера у здания МИД Украины на Михайловской площади.
Ранее "Страна" писала о том, что перед маршем уже успели пройти столкновения полиции и активистов, которые протестовали против акции ЛГБТ. Полицейские задержали часть активистов и увезли в автозаке.