Полиция Киева опубликовала видео стычки с противниками ЛГБТ вчера в столице. Заявляется, что во время драки один из оппонентов ударил полицейского протезом руки.

Вчера в пабликах писали о том, что полицейские сломали протез ветерану и задержали его.

Полиция сообщает, что драка началась после отказа группы молодых людей пройти проверку.

"Военнослужащий во время потасовки ударил протезом по голове сотрудника полиции, причинив последнему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и ушибленной раны. По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины - насилие в отношении работника правоохранительного органа, проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участников стычки задержали, в отделении у них изъяли дымовые шашки и газовые баллончики.

Напомним, акция в защиту прав ЛГБТ проходила вчера у здания МИД Украины на Михайловской площади.

Ранее "Страна" писала о том, что перед маршем уже успели пройти столкновения полиции и активистов, которые протестовали против акции ЛГБТ. Полицейские задержали часть активистов и увезли в автозаке.