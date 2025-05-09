KyivPride планирует благотворительный фестиваль в Киеве, который пройдёт 7-8 июня – в дни троицкой родительской субботы и Троицы.

Анонс мероприятия KyivPride опубликовал в своих соцсетях еще в январе.

Что будет в программе фестиваля, пока не известно.

Осенью анонсировалось проведение "Квир пропаганда феста" на 23-24 ноября.

Между тем война в Украине идет 1171-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 9 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Рада утвердила минеральную сделку. Вчера началось объявленное РФ перемирие. Интенсивность боев упала, хотя местами продолжаются обстрелы и полноценные бои. В МИД заявили о более 700 нарушениях режима перемирия со стороны РФ.

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