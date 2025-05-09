КyivPride проведет ЛГБТ-фестиваль на Троицу
KyivPride планирует благотворительный фестиваль в Киеве, который пройдёт 7-8 июня – в дни троицкой родительской субботы и Троицы.
Анонс мероприятия KyivPride опубликовал в своих соцсетях еще в январе.
Что будет в программе фестиваля, пока не известно.
Осенью анонсировалось проведение "Квир пропаганда феста" на 23-24 ноября.
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