В Киеве около кинотеатра "Жовтень" полиция разогнана акцию противников ЛГБТ-фестиваля, который проводится в столице в эти дни.

Как выяснилось, организаторы решили провести фестиваль квир-кино Sunny Bunny с 18 по 25 апреля.

"ЛГБТ-кинофестиваль в Страстную пятницу – это не о правах, это о провокации. Провокации против украинских традиций, веры, фронтовиков, погибших с молитвой на устах. Это пренебрежение к миллионам людей, для которых Страстная пятница – день тишины, скорби и молитвы", - написал народный депутат Алексей Гончаренко.

Нардеп Даниил Гетманцев напомнил, что в прошлом году подобный фестиваль хотели провести в дни памяти жертв Голодомора.

"Всегда очень умеренно относился к ЛГБТ-сообществу и отстаиванию им своих прав, но открывать свой фестиваль в Страстную пятницу и в целом проводить его на Пасхальные праздники… серьезно? Неужели было мало прошлогоднего хайпа – попыток провести подобный фест в дни памяти жертв Голодомора?

Неужели вы не понимаете, что это вредит, прежде всего, вам самим?" - считает Гетманцев.

Нардеп Юлия Тимошенко также раскритиковала проведение ЛГБТ-фестиваля в дни Страстной пятницы и Пасхи.

По ее словам, у организаторов мероприятия нет "ничего святого", а такие фестивали не соответствуют духу религиозных праздников.

"Ничего святого" — это когда ЛГБТ-фестиваль проводят в дни Страстной пятницы и Пасхи", - заявила она.

Также политик призвала организаторов осознать ошибку и отменить мероприятие.

При этом фестиваль Sunny Bunny в ответ заявил, что он не преследовал цель возмутить общественность, а даты проведения фестиваля согласовывались "в соответствии с международным фестивальным календарем и зафиксированы во второй половине апреля, поэтому то, что эти даты сейчас приходятся на Пасху, является лишь совпадением".

Напомним, власти Львовской области отказались обеспечивать безопасность ЛГБТ-акции в центре Львова, из-за чего ее пришлось отменить.

15 сентября в Харькове провели ЛГБТ-марш, к которому присоединились военные нетрадиционной ориентации.