Власти Львовской области отказались обеспечивать безопасность ЛГБТ-акции в центре Львова, из-за чего ее пришлось отменить.

Об этом заявила местная организация "Білкіс", которая хотела сегодня провести "День видимости трансгендерных людей" на площади Рынок.

"Львовская областная военная администрация рекомендовала нам воздержаться от проведения вышеупомянутого мероприятия в воскресенье, 30.03, из-за невозможности обеспечить безопасность участниц акции и страха провокаций", - заявили организаторы.

По их словам, они будут продолжать вести переговоры с полицией и городским советом Львова касательно проведения "открытых" ЛГБТ-событий в городе.

Напомним, 15 сентября в Харькове провели ЛГБТ-марш, к которому присоединились военные нетрадиционной ориентации.

Марш проходил в формате автопробега, который длился полчаса. Колонны из 13 автомобилей при участии около 60 человек проехали одним из главных проспектов города. Общий маршрут составил 5 км.

А в середине июня в Киеве собрались участники "Марша равенства" за права ЛГБТ. Это был первый марш за время полномасштабного вторжения России в Украину.