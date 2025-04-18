В Украине разгорелся скандал из-за ЛГБТ-фестиваля, который по датам совпал с главными событиями христианского годового календаря: Страстной пятницей и Пасхой. С 18 по 25 апреля ЛГБТ-сообщество проводит в киевском кинотеатре "Октябрь" фестиваль квир-кино Sunny Bunny.

Мероприятие прокомментировали в своих соцсетях представители украинской власти.

"ЛГБТ-кинофестиваль в Страстную пятницу – это не о правах, это о провокации. Провокации против украинских традиций, веры, фронтовиков, погибших с молитвой на устах. Это пренебрежение к миллионам людей, для которых Страстная пятница – день тишины, скорби и молитвы", - написал в Фейсбуке народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Всегда очень умеренно относился к ЛГБТ-сообществу и отстаиванию им своих прав, но открывать свой фестиваль в Страстную пятницу и в целом проводить его на пасхальные праздники… серьезно? Неужели было мало прошлогоднего хайпа – попыток провести подобный фест в дни памяти жертв голодомора? Неужели вы не понимаете, что это вредит, прежде всего, вам самим?" - написал в телеграм-канале другой нардеп - Даннил Гетманцев.



Организаторы фестиваля Sunny Bunny в ответ заявили, что не преследовали цели возмутить общественность, а даты проведения фестиваля согласовывались "в соответствии с международным фестивальным календарем и зафиксированы во второй половине апреля, поэтому то, что эти даты сейчас приходятся на Пасху, является лишь совпадением".

В программу Sunny Bunny вошли полнометражные игровые фильмы о ЛГБТКИ+ на тему квирности, исследующие телесность, идентичность, потерю, принятие и протест. В международной конкурной программе участвуют картины производства Великобритании, Канады, Франции, Италии, Сингапура, Бельгии и других стран.

В марте мы сообщали, что во Львове отменили ЛГБТ-акцию из-за отказа властей обеспечить безопасность участников.

Между тем в Голливуде после прихода к власти Дональда Трампа стали отказываться продвигать инклюзивность и ЛГБТ-повестку.