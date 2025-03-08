Государство выплатит денежную компенсацию в размере 400 тысяч гривен трансгендеру из Одессы за моральный ущерб, причинённый уголовным преследованием.

По данным Единого реестра судебных решений Украины, соответствующее постановление принял Малиновский суд города Одессы.

Дело было открыто в 2019 году, когда Марию Винниченко обвинили в производстве и распространении порнографии согласно статье 301 УК Украины, а именно – в публикации посредством сайта знакомств снимков с обнажённым мужским половым органом.

После нескольких лет судебных заседаний, в мае 2023 года дело было закрыто в виду отказа прокурора от обвинения.

После этого Мария Винниченко потребовала себе компенсацию в миллион гривен.

Теперь суд частично удовлетворил её иск, присудив 400 тысяч гривен за причиненный моральный ущерб во время следствия.

Ранее в американском штате Айова трансгендеры устроили митинг против законопроекта, отменяющего их защиту.

Тем не менее, документ всё равно был принят властями. Он исключает гендерную идентичность как защищаемый класс из местного законодательства и устанавливает чёткое определение женского и мужского полов.

Также мы рассказывали, что трансгендерный пилот, которую обвинили в авиакатастрофе под Вашингтонгом, оказалась жива.