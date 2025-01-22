Президент США Дональд Трамп запретил вывешивать флаги ЛГБТ и движения Black Lives Matter на правительственных зданиях, посольствах и военных базах по всему миру.

Об этом пишет издание Washington Free Beacon, сообщая, что получило копию данного документа.

Отметим, что в указе Госдепартамента эти флаги напрямую не упоминаются. Там говорится, что теперь вывешивать на государственные здания разрешено только флаг США, а также некоторую военную символику.

А поскольку при бывшем президенте Джо Байдене часто практиковалось добавлять к ним и другие флаги вроде ЛГБТ и BLM, то медиа это трактовали именно как запрет данных символов.

Ранее Трамп выдал указ, что в США признаются только два пола - мужской и женский и возобновлении на федеральном уровне смертной казни.

Также президент США подписал указ о том, что дети нелегальных иммигрантов не имеют права на получение американского гражданства по месту рождения. После чего сразу 18 демократических штатов подали иск против Трампа.

Напомним, в первые минуты после инагурации он закрыл пункты пропуска и порт на границе с Мексикой.