Завтра во Львове перекроют часть улиц "из-за риска провокаций".

Об этом сообщил в своих соцсетях мэр города Андрей Садовой.

В связи с этим он призвал общественные организации "воздержаться от массовых акций, возмущающих общество".

"Завтра во Львове представители 21 общественной организации планируют провести публичные мероприятия. По состоянию на вечер количество заявок растет. И это несмотря на то, что с 12 июня в городе продолжаются контртеррористические меры СБУ. Полиция обратилась к нам с просьбой перекрыть часть улиц из-за риска провокаций", – написал мэр.

Также он сообщил, что во Львове завтра пройдут похороны четырех погибших военных.

Между тем в начале недели ЛГБТ-сообщество анонсировало во Львове 14 июня массовое мероприятие "Быть ​​собой – это право". Его проводят по случаю месяца прайда – ежегодного июньского празднования гордости ЛГБТК+, которое чествует вклад лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и квиров в культуру и сообщество.

Львовяне подали в мэрию петицию с призывом запретить это массовое мероприятие из-за угрозы дестабилизации ситуации в городе.

Как мы писали, 7 июня в Киеве у здания МИДа прошла акция ЛГБТ.

Во время акции произошла стычка противников ЛГБТ-движения с полицией.