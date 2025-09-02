Украинский католический университет (УКУ) во Львове отказался заселять первокурсницу в общежитие из-за изображения ЛГБТ-флага в ее Инстаграме.

Об этом в соцсетях сообщает мама девушки, драматург Наталья Ворожбит.

По ее словам, дочь поступила на гуманитарный факультет, семья оплатила семестр обучения, но за 12 дней до начала занятий семья получила отказ от поселения в общежитие, им предложили снимать квартиру.

Причину в университете официально не назвали, но "с помощью неформальных связей" женщина узнала причину.

"На странице в Инстаграме Параски (которой она последний раз пользовалась в 2024 году и на которую подписаны все ее родственники), они нашли эмодзи – флажок ЛГБТ. Еще там есть флаг Украины и четыре фото – два с котом и два селфи. Следовательно, этот флажок, который для нее означает толерантность и человечность, демократичность, принятие мира в его разных красках, стал причиной отказа на проживание в коллегиуме, который не является монастырем или сектой, а относится к учебному заведению", - пишет Ворожбит.

По ее словам, позже университет согласился заселить девушку, если она уберет этот флажок и пообещает не "пропагандировать ЛГБТ". Семья расторгла контракт с УКУ, а девушка поступила в Киево-Могилянскую академию.

Напомним, на днях в Харькове активисты атаковали марш ЛГБТ "Харьков-прайд".

А весной во Львове отменили ЛГБТ-акцию из-за отказа властей обеспечить безопасность участников.