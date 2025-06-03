Городская государственная администрация обновила свой логотип в соцсетях по случаю проведения прайд-месяца в столице Украины.

Теперь на заднем его плане проходят горизонтальные полосы цвета радуги – символ ЛГБТ.

"Кличко гей?" – написала по этому поводу нардеп Марьяна Безуглая.

Марш ЛГБТ запланирован в Киеве на 14 июня.

Напомним, КyivPride намерн провести ЛГБТ-фестиваль в день христианского праздника святой Троицы.

Война в Украине продолжается 1195-й день. Последние новости с ключевыми событиями 2 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне Россия снова выпустила по Украине рекордное количество дронов. Были выпущены 472 ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. В свою очередь украинские дроны атаковали российские военные аэродромы, где базируется стратегические бомбардировщики РФ. По информации в СМИ, это был операция СБУ под названием "Паутина", что готовилась более полутора лет.

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