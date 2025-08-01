Украина обязана урегулировать однополые партнерства ради евроинтеграции.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в своих соцсетях после встречи с военными нетрадиционной ориентации.

"Когда эти украинцы (представители ЛГБТ - Ред.) рискуют жизнью на фронте и участвуют в сопротивлении другим образом, они помогают защищать Украину. Но они также живое выражение либеральных ценностей, за которые борется Украина. Сегодня однополые пары не могут вступать в брак или зарегистрироваться в Украине. Полная юридическая защита прав всех меньшинств, включая ЛГБТ+-сообщество является для нас важной частью подхода к вопросу евроинтеграции Украины и тем, что мы поддерживаем. Как твердый сторонник Украины Швеция будет внимательно следить за выполнением этого", - сказано в публикации.

Между тем в Украине далеко не все поддерживают ЛГБТ. Так, в июне священник ПЦУ Ярослав Ясенец связал очередной ракетный удар по Киеву с прошедшим накануне маршем за права ЛГБТ.

А в прошлом году в столице группа мужчин избила молодого человека из-за его толерантного отношения к ЛГБТ.