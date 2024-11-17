Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подпишет законопроект, который позволит в том числе однополым парам заключать "семейные союзы".

Об этом президент сказал, отвечая на соответствующий вопрос, который ему задали на встрече со студентами украинских вузов.

Отметим, что законопроект о легализации ЛГБТ-браков ещё не рассматривался в Верховной Раде, хотя был внесён более года назад.

Ранее "Страна" разбиралась, почему в Раде снова подняли вопрос легализации однополых отношений.

Вокруг законопроекта об институте регистрируемых (или гражданских) партнёрств, который предоставит право однополым и разнополым парам заключать "семейные союзы", с прошлого года возникло определённое оживление.

В предлагаемом законопроекте "добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц одного или разного пола в соответствии с нормами Семейного кодекса Украины" определён как регистрируемое партнёрство.

При этом глава инициативной группы, подавшей законопроект, заявила, что два ведомства, которые ранее тормозили рассмотрение проекта – Минюст и Минобороны, стали поддерживать идею об однополых браках.

Напомним, в прошлом году в Харькове сыграли символическую ЛГБТ-свадьбу военнослужащей и активистки.