Новым заместителем министра культуры и стратегических коммуникаций Украины стал Иван Вербицкий.

Об этом сообщает "Суспильне".

Заместитель министра будет отвечать за охрану культурного наследия, развитие музейного дела, вывоз, ввоз и возвращение культурных ценностей, а также за усиление системы охраны наследия в условиях войны.

Вербицкий - открытый гей, совершивший каминг-аут ещё в 2019 году. Он неоднократно выступал за расширение прав и свобод для секс-меньшинств и участвовал в профильных инициативах.

Ранее мы писали, что после прихода к власти Дональда Трампа студии Голливуда начали отказываться от продвижения ЛГБТ-повестки инклюзивности, делая теперь ставку на семейные ценности.По данным СМИ, американские компании в сфере развлечений уже сокращают количество фильмов и сериалов с героями нетрадиционной сексуальной ориентации и все чаще обращаются к теме религии. Причиной такой перемены - указы Трампа, направленные против политики разнообразия и равноправия во всех секторах экономики.

Также сообщалось, что с приходом новой администрации в США федеральных чиновников обязали доносить на сотрудников, обеспечивавших разнообразие и равенство.