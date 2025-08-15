Белый дом сообщил состав американской делегации на сегодняшних переговорах с Россией на Аляске. Об этом сообщает Reuters.

С президентом Дональдом Трампом на Аляску едут госсекретарь Марко Рубио, министры торговли Говард Лутник и финансов Скотт Бессент, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Ранее сообщался другой состав - с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и Стивеном Уиткоффом вместо Лутника и Рэтклиффа.

Отметим, что Бессент и Лутник - это главные чиновники по санкциям в США. Ранее сообщалось, что Вашингтон может снять санкции с РФ в случае прекращения огня в Украине.

Напомним, что со стороны РФ в переговорах "5 на 5" будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов, спецпредставитель по США Кирилл Дмитриев и помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков.

Ранее в Белом доме сообщили, что встреча Трампа и Путина на Аляске начнётся сегодня, 15 августа, в 11:00 по местному времени. Это в 22:00 по Киеву.

Президент США считает более вероятным, что его переговоры с Путиным закончатся удачно, а вероятность неудачи оценил в 25%.