Секретная служба США и охрана президента РФ Владимира Путина проводят совместные мероприятия по безопасности в Анкоридже на Аляске, где состоится встреча лидеров стран.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Из-за объявления о встрече всего неделю назад Секретная служба США организовала масштабную операцию по подготовке саммита с привлечением сотен агентов, техники и транспорта со всех уголков страны.

По протоколу Госдепартамента организация встречи должна строиться на принципе зеркальной взаимности: количество агентов, расположение переводчиков, размер и количество комнат ожидания будут одинаковы для обоих лидеров.

"Ни одна из сторон не будет открывать дверь другой стороны и не садиться в автомобили другой. Если 10 американских агентов будут размещены возле комнаты для переговоров, 10 российских агентов будут стоять с другой стороны. Секретная служба США и российская охрана Путина координируют действия по принципу "человек за человека, оружие за оружие", - рассказал анонимный источник Bloomberg.

Российская охрана будет отвечать за передвижение Путина внутри своего кольца безопасности, а внешнее прикрытие периметров обеспечит Секретная служба.

Сейчас в центре Анкориджа уже видны многочисленные патрули, закрытые для доступа паркинги и перекрытые магистрали. Каждое движение кортежей Дональда Трампа и Владимира Путина, внедорожники для которых доставили самолетами, отрабатывается до мелочей, чтобы сохранить дистанцию между ними и гарантировать защиту.

Саммит пройдёт на военной базе Элмендорф–Ричардсон, обеспечивающей полный контроль доступа и мгновенное военное прикрытие.

Тем временем самолет Путина уже направляется на Аляску из Магадана. Весь путь займет около 4 часов.

Сегодня Трамп выразил надежду на то, что из саммита на Аляске "что-то выйдет".

Ранее мы приводили состав американской делегации на мероприятии.