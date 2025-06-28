Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем конституции.

Публикация с обращением к гражданам появилась в его Telegram-канале.

По его словам, Украина - это государство миллионов людей, "но миллионы для нас никогда не были и не будут просто человеческой массой".

"Общественный договор между всеми нами заключается в том, что Украина превыше всего, украинцы – наша независимость, наши права, наши мечты – всего народа – превыше всего", – заявил Зеленский.

При этом он отметил, что Украина это миссия каждого и каждой, для кого она действительно на первом месте, кто не представляет своей жизни без Украины и без кого Украину уже не представить.

"Первое слово ее первой статьи - "Украина". И это отражает нашу главную цель: Украина есть и будет на земле, украинцы есть и будут на земле. И это одновременно наша цель и общий долг", - написал президент.

Напомним, в статье 3 Конституции Украины говорится, что высшей социальной ценностью является "человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность".

Накануне Владимир Зеленский ввел в действие решение, утверждающее возможность корректировки объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины при подготовке проектов законов о государственном бюджете.