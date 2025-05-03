Мнение украинцев по поводу внесения курса в НАТО в Конституцию никто не спрашивал.

Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.

По ее словам, решение было принято без референдума.

"У нас же в Конституции не всегда было НАТО. Это внесли без проведения референдума, никто не спрашивал у людей. У нас сначала внесли, а потом мы уже видели, что мы все-таки продвигались в переговорах… И если бы не было тех закрытых железных дверей, то, возможно, и ситуация была бы немножко другой. Если бы в 2008 году нас приняли все-таки в НАТО… Тогда было намного больше шансов вступить в НАТО, чем когда уже было понятно… Потому что страны в первую очередь думают про свои интересы, они очень прагматичные. А мы уже потом вносили это в Конституцию. Я считаю, — это моя позиция, — что нам в первую очередь нужно продвигаться к Европейскому союзу", - заявила Виктория Гриб.

Напомним, в ежегодном отчете генерального секретаря НАТО Марка Рютте исчез пункт о перспективах членства Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не верит в перспективу вступления Украины в НАТО. Он считает, что если бы этот "вопрос не поднимался, был бы гораздо больший шанс, что война бы не началась".