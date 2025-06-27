Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 27 июня "О предложениях в бюджетную декларацию на 2026-2028 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".

Соответствующий указ опубликовал Офис президента.

Решение утверждает возможность корректировки объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины при подготовке проектов законов о государственном бюджете. Также СНБО поручает Кабинету министров "проработать вопрос об увеличении денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских в соответствии с социально-экономическими условиями и военно-политической обстановкой путем усовершенствования системы социальных выплат личному составу сектора безопасности и обороны".

Также предусмотрены меры по гарантированию выплаты единовременного пособия в случае гибели военных или смерти в результате ранения, полученного во время действия военного положения.

Ранее сообщалось, что в госбюджете на текущий год не хватает средств на армию.

Как образовался огромный дефицит бюджета и как его собираются устранять, мы анализировали в отдельном материале.