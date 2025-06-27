Ивано-Франковский городской совет принял обращение к Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и премьер-министру Денису Шмыгалю о защите жизни и поддержке института семьи в Украине. Горсовет призывает власти страны "на законодательном уровне защитить жизнь нерожденных детей и закрепить это в Конституции Украины". Иными словами - запретить аборты.

Обращение опубликовано в Фейсбуке горсовета.

Депутаты проголосовали за обращение на пленарном заседании очередной 53-й сессии городского совета сегодня.

В документе обращается внимание на критическую демографическую ситуацию в стране, связанную с войной, миграцией и большим количеством разводов. Из-за этих факторов коэффициент рождаемости в стране составляет 0,7 при допустимом 2,13 на семью.

"Жизнь человека начинается с момента слияния родительской и материнской половых клеток. Государство, позволяющее уничтожать ее в период внутриутробного развития, легализует человекоубийство и отождествляет себя с нравственным злом", - сказано в обращении.

Чтобы исправить демографическую ситуацию, депутаты предлагают следующее:

восстановить Министерство семьи Украины;

ввести в образовательные программы курсы подготовки к созданию крепких семей;

создать в информационном пространстве, социальной сфере и экономике условия, которые побуждали бы семьи становиться многодетными;

на законодательном уровне защитить жизнь нерожденных детей и закрепить это в Конституции Украины.

В обращении также отмечена крайне низкая выплата при рождении детей, которая составляет 860 гривен в месяц и предоставляется только до трех лет. Депутаты указывают на необходимость платить по 100 тысяч гривен за первого ребенка, по 200 тысяч - за второго и по 300 тысяч - за третьего и всех следующих детей.

Напомним, в мае Министерство социальной политики предложило выплачивать всем украинкам по 50 тысяч гривен за рождение ребенка.

Между тем в 2024 году смертность в Украине почти втрое превысила рождаемость.