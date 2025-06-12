Государственный секретарь США Марко Рубио опубликовал поздравление с Днем России.

"От имени американского народа хочу поздравить российский народ. Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему", - цитирует его сайт Госдепартамента.

Он также выразил готовность к "конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией для достижения прочного мира между Россией и Украиной".

"Мы надеемся, что мир будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между нашими странами", - добавил Рубио.

Напомним, Россия и США приняли решение перенести прямые переговоры из Стамбула в свои столицы.

Ранее в Кремле заявили, что в переговорах США высказывают много элементов, которые совпадают с позицией Москвы.

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