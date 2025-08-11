Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Польши Кароля Навроцкого 3 сентября приехать в Белый дом.

Об этом сообщает глава польской президентской администрации Павел Шефернакер.

Приглашение было указано в официальном поздравительном письме, которое Трамп направил Навроцкому в день инаугурации 6 августа.

Отметим, что ранее Трамп допускал, что поедет в Китай 3 сентября на парад по случаю победы над Японией, где точно будет Владимир Путин, по приглашению главы КНР Си Цзиньпина.

Но недавно заявил, что встретится с Си до конца года, только если США и Китай заключат торговую сделку.

Напомним, 29 июля Китай и США продлили торговое перемирие еще на 90 дней. Китайский торговый переговорщик Ли Чэнган сообщил, что стороны завершили очередной раунд торговых переговоров в Стокгольме соглашением о продлении тарифного перемирия.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп всё ещё может ввести 100-процентные вторичные пошлины в отношении Китая.