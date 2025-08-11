Трамп пригласил нового президента Польши 3 сентября приехать в Белый дом
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Польши Кароля Навроцкого 3 сентября приехать в Белый дом.
Об этом сообщает глава польской президентской администрации Павел Шефернакер.
Приглашение было указано в официальном поздравительном письме, которое Трамп направил Навроцкому в день инаугурации 6 августа.
Отметим, что ранее Трамп допускал, что поедет в Китай 3 сентября на парад по случаю победы над Японией, где точно будет Владимир Путин, по приглашению главы КНР Си Цзиньпина.
Но недавно заявил, что встретится с Си до конца года, только если США и Китай заключат торговую сделку.
Напомним, 29 июля Китай и США продлили торговое перемирие еще на 90 дней. Китайский торговый переговорщик Ли Чэнган сообщил, что стороны завершили очередной раунд торговых переговоров в Стокгольме соглашением о продлении тарифного перемирия.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп всё ещё может ввести 100-процентные вторичные пошлины в отношении Китая.