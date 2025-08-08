Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп всё ещё может ввести санкции в отношении Китая.

Об этом чиновник сказал в эфире Fox News.

"Смотрите, президент Трамп сохраняет все варианты открытыми – и по санкциям, и по пошлинам – чтобы остановить эту ужасную войну в России (имеется в виду, видимо, война в Украине - Ред.). Президент Трамп – это президент мира. Он хочет, чтобы этот ужасный конфликт был завершён. И пошлины против Китая могут в какой-то момент оказаться на повестке дня", – сказал Бессент.

Напомним, сегодня истёк срок ультиматума Трампа, после которого он обещал ввести санкции против России и её торговых партнёров. Сначала глава Белого дома отвел Москве на прекращение огня в Украине 50 дней, потом сократил этот срок до 10 дней. Однако из-за смены повестки дня и анонса встречи Трампа с Владимиром Путиным о санкциях сегодня не вспоминали.

По данным СМИ, встреча президентов США и России предварительно запланирована на конец следующей недели. Место проведения мероприятия все ещё обсуждается.